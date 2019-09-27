Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin dava

Adliye önünde bekleyen avukatlarAvukatların yakalarına öldürülen Ceren Damar'ın fotoğrafını takmasıCeren Damar'ın babası Mustafa Damar'ın adliyeye gelmesiCeren Damar'ın eşi Levent Şenel'in adliye önünde beklemesiBaba Mustafa Damar'ın basın mensuplarına açıklama yapması ANKARA - Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davaya 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar, duruşma öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Güncel Kaynak: AA