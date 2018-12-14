Araştırma Görevlisi İçin Mevlit Okutuldu

Bingöl
'de geçirdiği sara nöbeti sonucu vefat eden araştırma görevlisi Mehmet Güzel
için, Bingöl Üniversitesi
Camisi'nde Mevlit-i Şerif okutuldu.
İkindi namazının ardından okutulan mevlit programında, merhum Güzel için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.
Güzel'in görev yaptığı Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çaldak, yaptığı konuşmada, araştırma görevlisi Mehmet Güzel'in soyadı gibi güzel bir insan olduğunu söyledi.
Onun salihliğine şahitlik yaptıklarını dile getiren Çaldak, "Kardeşimiz adı kadar emin soyadı gibi güzeldi. Salih olduğuna şahitlik ediyoruz. Güzel yaşadı güzel öldü, güzel de haşr olur inşallah. Rabbim mekanını cennet etsin, merhametiyle muamele etsin. Mevlide iştirak eden tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyorum." dedi.
Mevlide, Güzel'in mesai arkadaşları ve öğrencileri katıldı.
Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Mehmet Güzel, 7 Aralık
'ta evinde ölü olarak bulunmuştu.
14 Aralık 2018 Cuma 18:03