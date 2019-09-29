Araştırma: her 3 kişiden biri galatasaraylı

Araştırma şirketi Areda Survey'in yaptığı araştırmada, Türkiye 'de her üç kişiden birinin Galatasaray 'ı tuttuğu ve en fazla taraftarı olan kulübün sarı-kırmızılılar olduğu belirlendi. Araştırmada, yaz transfer sezonunda birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe 'nin ise transferde en başarılı kulüp olarak görüldüğü tespit edildi.

Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan; en fazla taraftarı olan futbol kulübü, takımlarının transfer politikaları, hakemlere güven gibi konuları içeren araştırmanın sonuçları yayımlandı.

Türkiye'deki 81 kentte, 18 yaş üstü 7 bin 500 kişiyle yapılan araştırmada; her üç kişiden birinin Galatasaray'a gönül verdiği ve sarı-kırmızılıların ülke çapında en fazla taraftarı olan kulüp olduğu belirlendi. Galatasaray'ın en fazla taraftarı olmasında, Türkiye'de ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarıların rol oynadığı kaydedildi. 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk takımı olmasının da, Galatasaray'ı taraftar sayısı yönünden diğer kulüplerin önüne geçirdiği araştırmada yer aldı.

Araştırma sonuçlarına göre; Galatasaray'dan sonra en fazla taraftarı olan kulüp Fenerbahçe oldu. Listenin üçüncü sırasında ise Beşiktaş bulunuyor.

İŞTE EN FAZLA TARAFTARI BULUNAN TAKIMLAR

Galatasaray

Fenerbahçe

Beşiktaş

Trabzonspor

Bursaspor

Diğer

TRANSFERDE EN BAŞARILI FENERBAHÇE

Araştırmada kulüplerin transfer karneleri de ele alındı. Transferde en başarılı takımın sorulduğu katılımcıların çoğu 'Fenerbahçe' yanıtını verdi. Bu sezon başında Vedat Muriç, Garry Rodriguez, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Max Kruse gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, araştırma sonucunda listenin ilk sırasında yer aldı. Fenerbahçe'yi bu bölümde Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş izledi.

"2019-20 SEZONU ŞAMPİYONU GALATASARAY"

Futbolseverler arasında yapılan çalışmada, katılımcılara, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun şampiyonunun kim olacağı da soruldu. 'Galatasaray' diyenlerin oranı yüzde 36,4 oldu. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 32,5 olarak kaydedildi. Siyah-beyazlı ekip yüzde 16,1 oranıyla üçüncü sırayı aldı. Trabzonspor ise şampiyonluk beklentisinde yüzde 9,8'de kaldı.

Çalışmanın bir diğer bölümünde ise futbolseverlere forma beğenileri soruldu. Araştırmaya göre; dört büyük takımın yeni sezon formaları arasında en fazla Galatasaray'ın formaları beğenildi. En fazla beğenilen ikinci tasarım ise Fenerbahçe'nin oldu. Üçüncü sırada Beşiktaş yer alırken, Trabzonspor forması dördüncü oldu.

"HAKEMLER TARAFSIZ KARAR VERMİYOR"

Öte yandan, 'Türkiye'de futbol hakemlerinin tarafsız karar verdiğine inanıyor musunuz?' sorusunun da yöneltildiği ankette, katılımcıların yüzde 84,1'i 'Hayır inanmıyorum' cevabını verirken, yüzde 15,9'u ise 'Evet inanıyorum' dedi.

- İstanbul