Araştırma: İngiltere'de 27 Bin Çocuğun Çetelerle Bağı Var

Kaynak: DHA

İngiltere'de binlerce çocuğun çete üyesi olduğu ancak çok az bir kısmının yetkili birimlerce takip edildiği ortaya çıktı.Ülkedeki bağımsız çocuk hakları koruyucusu Children's Commissioner'in yaptığı araştırma sonuçlarına göre, ortalama 27 bin çocuğun bir çeteye bağlı olduğu bildirildi.Rapora göre, suç işleyen gruplar, polis tarafından daha az ihtimalle tanınabilecek olan gençler ve kız çocuklarını kendi çetelerine dahil ediyor.Evening Standard gazetesi aktardığı Children's Commissioner raporunda, ülkede kendini bir sokak çetesine üye olarak tanıtan 10-17 yaşları arasında 27 bin çocuk olduğunu gösteriyor.Sokak çeteleri, genellikle bir bölgede gruplar halinde geziyor, kendilerine özel bir isimle tanınıyor, bir lider seçiyor ve suç eylemlerini beraber işleyebiliyor.Raporla ilgili konuşan merkezin başkanı Anne Longfield, İngiltere'dek çete suçlarının çok karmaşık olduğunu ve bu organizasyonların çocukları etkilemek için oldukça sofistike yöntemler kullandıklarını belirterek bu sorunu çözmesinin hükümetin ulusal bir önceliği olması gerektiğini söyledi. - Yağcı