Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor

Bilim dergisi Science'da yayımlanan bir araştırma, kedilerin yeni tip koronavirüsle enfekte olabileceğini ortaya koydu. Dağ gelinciklerinin enfekte olma ihtimalini de ortaya koyan çalışmaya göre, köpekler, tavuklar ve ördeklerin enfekte olma ihtimalinin daha düşük olduğu belirtildi.

KEDİLERİN CİĞERLERİNDE LEZYONLAR TESPİT EDİLDİ

Çalışmada kedilerin solunum damlacıkları yoluyla birbirlerini de enfekte edebilecekleri belirtiliyor. Enfekte olan kedilerin ciğerlerinde, burun ve boğazlarında yoğun lezyonlar tespit edildiğini ifade eden araştırmacılar, kedilerde yapılacak gözlemin insanlarda virüsün elimine edilmesi için yardımcı bir rol oynayabileceğini kaydetti.

DSÖ: İNSANLAR VİRÜSÜ HAYVANLARA BULAŞTIRABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, evcil hayvanların koronavirüs pandemisindeki rolünün detaylı olarak araştırıldığı belirtildi. DSÖ'den epidemiyolog Maria Van Kerkhove, şu ana kadar ellerinde olan verilere dayanarak, bulaştırmada evcil hayvanların bir rol oynadığını düşünmediklerini, ancak koronavirüs taşıyan bir insan üzerinden enfekte olabileceklerini kaydetti.

BİR KAPLANDA POZİTİF ÇIKMIŞTI

New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki dört yaşındaki Malezya kaplanı Nadia'nın enfekte bir hayvan bakıcısıyla teması sonrası kuru öksürük ve iştahsızlık gibi bazı semptomları gösterdiği gözlemlenmişti. Hayvanın korona testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. New York'taki vakanın, bir insanın hayvana bulaştırdığı tespit edilen ilk vaka olduğu kaydedilmişti.

Koronavirüsün ana kaynağının yarasalar olduğu tahmin ediliyor. Şu ana dek kedi ve köpekler arasında rastlanan birkaç vaka dışında evcil hayvanların taşıyıcı olabileceğine yönelik ise henüz güçlü kanıtlar bulunmuyor.