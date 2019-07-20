Haberler» Dünya» Haber

Araştırma : Kırık kalp sendromu ile kanser arasında ilişki var

Eş ve aile üyelerinden birinin kaybı gibi aşırı stresli durumların neden olduğu kırık kalp sendromunun kanseri tetikleyebileceği ortaya çıktı.

20.07.2019 11:52 Araştırma : Kırık kalp sendromu ile kanser arasında ilişki var
Eş ve aile üyelerinden birinin kaybı gibi aşırı stresli durumların neden olduğu kırık kalp sendromunun kanseri tetikleyebileceği ortaya çıktı.

Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan bir araştırmada kalp kırıklığı sendromu ile kanser arasındaki ilişki araştırıldı. Bilim insanları kırık kalp sendromu bulunan bin 600 hastanın kayıtlarını inceleyerek çalışmaya başladı. Çarşamba günü yayınlanan bilimsel çalışmada,kalp kırıklığı sendromuna yakalanan her 6 hastanın birinde kanser hastalığının ortaya çıktığı tespit edildi. Kanser olan bu hastaların da aynı hastalığa yakalananlara göre ilk 5 yıl içinde hayata veda etme olasılıklarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Amerikan Kalp Derneği, Dünya

Son Dakika Haberleri
12:41   Uçağın denize indiği o an kokpit kamerasında
12:29   Yolunu şaşıran geyik markete daldı
12:23   Fuat Oktay: Türkiye, Kıbrıs'ta tek vücut, tek yürek
12:20   KKTC'de Şafak Nöbeti tutuldu
12:15   Yolunu şaşıran geyik markete daldı
11:52   Araştırma : Kırık kalp sendromu ile kanser arasında ilişki var
11:52   Ukrayna erken genel seçime gidiyor: Seçim hakkında bilmeniz gerekenler