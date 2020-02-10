Araştırma: Küresel düzeyde iflaslarda gözle görülür artış oldu

Allianz Ekonomik Araştırmalar ve Euler Hermes 'in araştırmasına göre geçen yıl küresel iflaslarda gözle görülür bir artış gerçekleşti.

Araştırmaya göre, 50 milyon euro üzerinde ciroya sahip şirketlerin iflaslarında rekor artış gözlemlendi ve 2019 yılında kümülatif ciroları 205 milyar euroyu aşan 342 büyük çaplı iflas yaşandı.

Son çeyrekte hızlanan iflasların hem sayı hem de toplam büyüklük bakımından da rekor düzeye ulaştığı vurgulanan araştırmanın sonuçlarına göre, 2019 yılının son çeyreğinde 94 büyük iflas gerçekleşirken, bu rakam 2016'dan bu yana en yüksek düzey oldu.

Buna göre, yıl boyunca iflas eden şirketlerin toplam ciroları da 205.6 milyar euroya ulaştı. Ciroları 1 milyar doları aşan şirketlerde ise iflaslar geçen yıla göre 19 vaka artışıyla 49'a yükseldi.

Küresel çapta büyük şirket iflaslarının artışında ABD sürükleyici güç olurken Asya ve Avrupa da toplam sayıdaki artışa katkıda bulundu. İflaslar, Batı Avrupa'da hafif bir şekilde düşse de 133 vakayla en büyük katkıyı sağlamaya devam etti.

Batı Avrupa'yı 96 vakayla Asya takip ederken Orta ve Doğu Avrupa iflaslarda iki yıl üst üste düşüş göstererek 41 vakayla diğer bölgelere göre daha iyi performans gösterdi. 2019 yılında en büyük çaplı ilk 20 iflasın en önemli merkezleri ise Çin ve ABD oldu. Çin, 8 çok büyük çaplı iflas, ABD ise 7 çok büyük çaplı iflas yaşadı.

Büyük çaplı iflaslardan en çok etkilenen sektörler perakende ve inşaat olurken bu tip iflaslarda en çok artış yaşanan sektör ise enerji oldu. 2018 yılına göre iflaslardan en çok etkilenen sektörler 2019'da perakende, inşaat ve hizmet sektörü oldu.

Ortalama ciro büyüklüğü bakımından iflas eden şirketlerin sektörleri ise sırasıyla; elektronik, kimya, metal ve enerji/emtia oldu. 2019 yılında Batı Avrupa'da iflasa en çok konu olan sektörler perakende ve hizmetler olurken Kuzey Amerika'da enerji ve perakende, Asya'da ise inşaat oldu. Büyük çaplı iflasların en güçlü artış gösterdiği sektör Kuzey Amerika'da enerji sektörü olurken onu perakende sektörü izledi.