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Araştırma: Kürt gençlerinin toplumsal beklentileri mercek altında

Rawest Araştırma, Kürt gençleri hakkında “Kürt Gençleri ne İstiyor?” başlıklı kapsamlı araştırmasını perşembe günü açıkladı. 17-30 yaş aralığındaki bin 565 gençle birçok illde yapılan 100 mülakat ve bin 565 anket sonucu araştırma bulgularına ulaşıldı.

27.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:34Araştırma: Kürt gençlerinin toplumsal beklentileri mercek altında
Geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye'de jüri üyelerinden özel ricada bulunarak söylediği 20 saniyelik Kürtçe ninniyle kısa süre önce gündemin üst sıralarına yerleşen Hayri Kasaç'ın daha sonra sosyal medyadan tehdit mesajları alması ve hakkında linç kampanyası başlatılması, eski bir tartışmayı yeniden alevlendirmişken, Rawest Araştırma, Kürt gençleri hakkında "Kürt Gençleri ne İstiyor?" başlıklı kapsamlı araştırmasını perşembe günü açıkladı.

17-30 yaş aralığındaki bin 565 gençle Diyarbakır, Mardin, Van, Şanlıurfa, İzmir, Adana, Mersin ve İstanbul illerinde 100 mülakat ve bin 565 anket sonucu araştırma bulgularına ulaşıldı.
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O Ses Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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