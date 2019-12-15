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Araştırma: Modern insanın genetiği en fazla 38 yıl yaşamaya izin veriyor

Avustralya Bilimsel Araştırma Kurumu (CSIRO) bünyesinde omurgalı canlıların yaşam döngüsünü inceleyen bilim insanları, modern insan genetiğinin en fazla 38 yıl yaşamaya imkan verdiği sonucuna ulaştı.

15.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:02Araştırma: Modern insanın genetiği en fazla 38 yıl yaşamaya izin veriyor
Omurgalı canlıların yaşam döngüsünü inceleyen Avustralyalı bilim insanları, modern insan genetiğinin en fazla 38 yıl yaşamaya imkan verdiği sonucuna ulaştı. İlk dönem modern insan ortalama hayatının araştırma sonuçlarıyla örtüştüğünü vurgulayan bilim ekibi, modern insanın yeni yaşam tarzı ve tıp alanındaki gelişmelerin ömrü uzattığını belirtiyor.

Avustralya Bilimsel Araştırma Kurumu (CSIRO) bünyesinde gen analizi ile omurgalı canlıların yaşam sürelerini inceleyen araştırma ekibi insan genetik saatinin 38 yılla sınırlı olduğunu buldu. Bilim insanları, homo sapiensi önceleyen Neandertal ve Denisova insanlarının ömrünün ise modernleri ile benzer şekilde 37,8 yıl olduğunu duyurdu.
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Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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