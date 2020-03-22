Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Araştırma: Salgın talebi artırdı, otomotiv pazarı Temmuz'da canlanacak - Ekonomi

Araştırma: Salgın talebi artırdı, otomotiv pazarı Temmuz'da canlanacak

Otomotiv sektörü veri ve analiz şirketi Cardata'nın, Covid-19 salgınının otomotiv sektörüne ilk etkilerini analizi, salgının önümüzdeki 3 ayda tedarik zincirinde yaratacağı sıkıntılara rağmen, birikecek talebin Temmuz gibi satışa dönmeye başlayacağını ve pazarda yükselmenin süreceğini ortaya koydu.

22.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:33
Araştırma: Salgın talebi artırdı, otomotiv pazarı Temmuz'da canlanacak

Otomotiv sektörü veri ve analiz şirketi Cardata'nın, Covid-19 salgınının otomotiv sektörüne ilk etkilerini analizi, salgının önümüzdeki 3 ayda tedarik zincirinde yaratacağı sıkıntılara rağmen, birikecek talebin Temmuz gibi satışa dönmeye başlayacağını ve pazarda yükselmenin süreceğini ortaya koydu.

Sıfır araca ulaşmanın bir süre daha zorlaşacağını vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, buna karşın, yılın başında ön gördükleri 710 bin adetlik pazar büyüklüğünün salgın dolayısıyla azalmayacağını vurguladı ve ekledi:

"710 bin adetlik pazar tahminimizi Koronavirüs 'ün yarattığı etkilere rağmen ertelenmiş talep, düşmeye devam eden faizler ve büyüme beklentileri nedeniyle hala koruyoruz.

"Ayrıca, markaların sene başında, daha bu salgın yayılmadan önce yüksek adetlerde üretim siparişleri vermesi de pazarı yukarıya taşıyacaktır.

"Koronavirüs salgınının önümüzdeki 3 ayda tedarik zincirinde yaratacağı sıkıntılara rağmen, birikecek talep Temmuz gibi satışa dönmeye başlayacak ve pazar yükselmeye devam edecektir."

Son iki senedir ertelenen talebin 2020 yılının hemen başında araç siparişlerinde önemli ölçüde yükselişe neden olduğunu ve pazarı yukarı taşıdığını belirten Hüsamettin Yalçın, şöyle anlattı:

"Otomobil satın almak isteyenler Mart başına kadar çok ciddi bir talep yarattılar. Hatta birçok marka Nisan'dan Haziran'a kadar olan dönem için tüm araçlarını sattığını ve Temmuz'a gün yazdıklarını bile belirtti.

Şu anda talep, enteresandır ki, Koronavirüs salgınına rağmen artarak devam ediyor. Çünkü, salgınla birlikte insanlar hijyen endişeleri sebebiyle toplu taşıma kullanmak yerine kendilerine ait bir otomobil satın almak istiyor. Bu da talebi canlı tutuyor.

"Tüm bu etkenler düşünüldüğünde Mart ve Nisan ayı satışlarının zaten gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Cardata olarak, bu iki ay için toplamda 160 bin adet civarı bir otomotiv pazarı tahmin ediyoruz."

Bu dönemde, ikinci el otomobillere olan talebin sıfır araca ulaşmada yaşanan zorluklar nedeniyle yüksek seyredeceğini de belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci el pazarı için yapmış olduğumuz detaylı araştırmalar ve Cardata ikinci el araç fiyatlandırma sistemini kullanan yaklaşık 750 yetkili satıcıdan aldığımız fiyat bilgileri, yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor.

"İkinci el araç fiyatları Mart ayında da yükselmeye devam ediyor. Sıfır kilometre araç tedarikinin yetersiz olması nedeniyle cebinde parası olan müşteri ikinci ele yöneliyor. Böylelikle talep yine ikici ele kayıyor.

"Tüm bunların farkında olan ikinci el satıcısı da, araç fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi bu suni bir yükseliş. Yani piyasadaki satılan ikinci el araçlara göre olan bir yükseliş değil."


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Ekonomi
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Bakan müjdeyi verdi! Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor Ekonomi
Bakan müjdeyi verdi! Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor
Hava yolu hizmetlerinde KDV %1’e düşürüldü Ekonomi
Hava yolu hizmetlerinde KDV %1'e düşürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, icra ve iflas işlemleri durduruldu Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, icra ve iflas işlemleri durduruldu
Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatdı Ekonomi
Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatdı
THY ve Pagasus 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek Ekonomi
THY ve Pagasus 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı Ekonomi
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

'Uzaktan eğitim' yarın başlıyor - Ekonomi Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak - Haberler VANESOB Başkanı Berge'den esnafa destek çağrısı - Ekonomi TŞOF'tan taşımacı esnaf için destek çağrısı - Ekonomi Araştırma: Salgın talebi artırdı, otomotiv pazarı Temmuz'da canlanacak - Ekonomi Netflix koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlar için 100 milyon dolarlık destek sağlayacak - Ekonomi Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu - Ekonomi Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek - Ekonomi Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor - Ekonomi Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü - Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu - Ekonomi
Loading