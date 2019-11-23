Haberler » Güncel » Araştırma şirketi: Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor - Haber

Araştırma şirketi: Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor

Araştırma şirketi Areda Survey, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve milli bayramlar üzerine 10 bin kişinin katılımıyla yaptığı araştırma sonucunu açıkladı.

23.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:23Araştırma şirketi: Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor

Araştırma şirketi Areda Survey, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve milli bayramlar üzerine 10 bin kişinin katılımıyla yaptığı araştırma sonucunu açıkladı. Şirketin açıkladığı sonuçlara göre vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor.

Araştırma şirketi Areda Survey, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve milli bayramlar konularını ele alan araştırma yaptı. 28-31 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırmaya Türkiye genelinde 10 bin 467 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 69,3'ü 'Öğretmenler gününü kutladığınız bir öğretmeniniz var mı?' sorusuna 'evet' yanıtını verirken yüzde 30,7'si 'hayır' dedi.

AİLELER ÇOCUKLARININ ÖĞRETMEN OLMASINI İSTEMİYOR

Ankete katılanların yüzde 67,3'ü öğretmenlik mesleğinin statü ve prestij kaybına uğradığını düşünüyor. Yüzde 15,6'sı aynı kaldığını söylerken yüzde 14,2'si de statü ve prestijinin arttığı görüşünde. Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmenlik mesleğini tercih etmesini istemiyor. Katılımcıların yüzde 79,4'ü toplumun öğretmenlerin sorunlarını önemsediğini ve duyarlı davrandığını düşünmüyor. Yüzde 52,9'u öğretmenlerin topluma yön veren aydın kişiler olduğu fikrine katılıyor. Bu fikre kısmen katılanların oranı ise yüzde 34,8. Ailelerin çocukları için üstlenmedikleri sorumlulukları öğretmenlere yüklediği fikrine ne derece katılıyorsunuz? Sorusuna ise vatandaşların yüzde 39,9'u katıldığını 38,5'i kısmen katıldığını yüzde 21,6'sı ise katılmadığını ifade etti.

MİLLİ BAYRAMLAR

Katılımcıların yüzde 54,4'ü milli bayramlarda yakınlarına mesaj gönderdiğini söylerken yüzde 45,6'sı mesaj atmadığını aktardı. Vatandaşların yüzde 49,6'sı milli bayramların 'birlik ve beraberlik duygusuna' yüzde 30,3'ü 'cumhuriyet değerlerini sahiplenmeye' yol açtığını düşünüyor.

VATANDAŞLARI EN FAZLA HEYECANLANDIRAN BAYRAM 29 EKİM

'Sizi en fazla heyecanlandıran milli bayram aşağıdakilerden hangisidir?' sorusuna vatandaşların yüzde 49'u 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı derken yüzde 33,6'sı 30 Ağustos Zafer Bayramı, yüzde 15,3'ü 23 Nisan Çocuk Bayramı, yüzde 2,1'i de 19 Mayıs Gençlik ve Bayramı cevabını verdi. Ankete katılanların yüzde 61'3'ü insan hakları ve özgürlükleri dikkate alındığında birey için demokrasinin daha önemli olduğunu düşünürken. Yüzde 31,6'sı cumhuriyeti daha önemli bulduğunu söyledi.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:51 Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" - "Kırlara Doğru" klibi (3)
10:50 İmamoğlu, 5 ay sonra imar müdürünü değiştirdi
10:50 Bin parçalı seramik panoyu 1 yılda tamamladı
10:50 Deri çatlaklarını tetikleyen faktörlere dikkat
10:46 Bolu'da Bahçeşehir Koleji'ne büyük ilgi
10:39 Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde konuşulan rakam
10:37 AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
10:10 Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünde bugün yağış var
10:08 "Erdoğan'la görüşen isim İnce'dir" diyen Rahmi Turan özür diledi
09:15 İnce'den Erdoğan'la görüştüğü iddiasına sert yanıt: Kendimi yakarım
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
16:38 Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi
11:00 İmamoğlu, bir vaadini daha gerçekleştiriyor: 30 bin İstanbullu üniversite öğrenisine yıllık 3200 TL burs verilecek
23.11.2019 10:52:10