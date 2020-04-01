Araştırma: Sokağa çıkma yasağı 700 bin yeni vakayı önledi

Uluslararası bilim insanlarının yaptığı ortak araştırma sonucunda, koronavirüsün ortaya çıktığı yer olan Vuhan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı sayesinde 700 bin yeni vakanın önlendiği belirlendi.Çin, ABD ve İngiliz bilim insanlarının Science bilim dergisinde yayınlanan son araştırmasına göre, COVID-19 salgınının ortaya çıktığı yer olan Vuhan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, hastalığın 700 binden fazla kişiye bulaşmasını önledi.Araştırmada hastalığın ilk ortaya çıktığı Vuhan'da alınan sert tedbirlerin, çevre kentlerde gerekli önlemlerin alınabilmesi için 50 gün zaman kazandırdığı bilgisi yer aldı. Oxford Üniversitesi'ndeki araştırma grubundan Christopher Dye, salgının tespit edildiği 50'inci gün olan 19 Şubat'ta, Çin'de tespit edilmiş 30 bin vaka olduğunu belirterek, "Vuhan'da sokağa çıkma yasağı ve OHAL ilan edilmemiş olsaydı, Vuhan dışında 700 binden fazla yeni vaka olabilirdi" dedi.Bilim insanlarının virüsün yayılmasını inceleyen araştırması vaka hikayalerine, sağlık kurumları ve cep telefonu operatörlerinden aktarılan vakaların konumlarıyla ilgili verilere dayanıyor. ABD Penn State Üniversitesinden Biyolog Ottar Bjornstad, cep telefonları sayesinde elde edilen konum bilgilerinin çok geniş veri sağladığını belirterek, "Analizlere göre, 23 Ocak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte virüsün yayılmasının ciddi ölçüde sınırlandırıldığına" dikkat çekti. Pekin yönetiminin Vuhan'nın dış dünya ile bağının tamamen koptuğu 23 Ocak kararı çok sert bir önlem olarak değerlendirilmişti. Ancak halihazırda dünya nüfusunun yaklaşık yarısı sokağa çıkma ve sosyal yaşam kısıtlamalarıyla karşı karşıya.Johns Hopkins Üniversitesi verlerine göre şimdiye kadar 850 bin kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi. 40 binden fazla kişi de virüsün yol açtığı solunum yolu hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.AFP/MK,JD(c)

Kaynak: Deutsche Welle