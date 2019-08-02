Araştırma: Youtube mobil internetin lideri

Yapılan bir araştırmaya göre mobil internet trafiğinin yüzde 37'sini video içerik sitesi Youtube 'un üstlendiği açıklandı. Netflix'in mobilde oluşturduğu trafiğin oranı ise yüzde 2.4 olarak belirlendi.

Sandvine tarafından Şubat 2019'da yapılan bir araştırmada dünyadaki mobil trafiğin uygulamalara göre dağılımı belirlendi. Buna göre dünyadaki mobil internet trafiğinin yüzde 37'sini video içerik sitesi Youtube üstleniyor.

Youtube'u yüzde 8.4 ile ikinci sıradaki Facebook ve yüzde 8.3 ile üçüncü sırada yer alan Snapchat izliyor. Raporda Facebook ve Snapchat'in Youtube'u yakalayabilmesi için daha çok yol kat etmesi gerektiği ifade ediliyor.

İnternette en fazla trafik akışına sahip uygulamalardan biri olan dijital yayın platformu Netflix'in ise mobilde oluşturduğu trafiğin oranı yüzde 2.4 olarak açıklandı.

İŞTE UYGULAMAYA GÖRE KÜRESEL MOBİL TRAFİĞİN DAĞILIM ORANLARI

- Youtube: Yüzde 37

Facebook: Yüzde 8.4

Snapchat: Yüzde 8.3

Instagram: Yüzde 5.7

İnternet tarayıcıları: Yüzde 4.6

Netflix: Yüzde 2.4

Whatsapp: Yüzde 3.7

App Store: Yüzde 2.1

Google Play: Yüzde 1.9