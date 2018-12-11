Araştırmacı-yazar Seyit Küçükbezirci Vefat Etti

Araştırmacı-yazar ve halk bilimci Seyit Küçükbezirci yaşamını yitirdi.
Akciğer kanserinden vefat eden Küçükbezirci'nin cenazesi, yarın Konya
Araplar Ak Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazı sonrası Araplar Mezarlığında toprağa verilecek.
Konya'da 1942 yılında dünyaya gelen Küçükbezirci, Selçuk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinden mezun oldu.
Birçok gazete ve dergide yazarlık yapan, aynı zamanda halk bilimci olan Küçükbezirci, Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütüyordu.
Küçükbezirci, evli ve 4 çocuk babasıydı.
Edebiyat,Selçuk Üniversitesi,Konya
11 Aralık 2018 Salı 21:11