Araştırmacı yazar-sosyolog'un beşinci kitabı "GAYANNA" raflardaki yerini aldı

Anadolu kadını duyguları güçlü bir topluluğun üyesidir. Hem törelerimiz gereği hem de içinde büyüdüğümüz kültürde yetişen kadın paylaşımcı, iyiliksever ve merhamet sahibidir. Bu güçlü duygusal yönümüz bizi özgün kılan bir değere sahiptir. Ancak en güçlü yönümüz olan duygularımız, sağlam bir bilinçle güçlendirilmediğinde en zayıf yönümüze dönüşebilme riskini taşır. Doğu halklarının bu kendine özgü manevi yapısı ile batının aklı öne alan yönünü birlikte harmanlayarak bilinçli bir kadın olmak mümkündür. İşte o zaman gerçek gücümüzü burada inşa edebiliriz. Kadının duyguları onun koruyucu, kollayıcı, geliştiren, sevgisini yansıttığı ve yaşattığı en güçlü yönüdür. İşte bu nedenle kadının potansiyel gücü olan duygularını farkındalıkla yönetmesi, bilinçli olmasıyla çok ilişkilidir. Ayrıca kadının birçok alanda kendisini iyi tanıması, duyguları ve bilinçli düşünceleri ile aklını işletmesi, karşılaştığı sorunları sahip olduğu potansiyel gücüyle nasıl dönüştürebileceğinin farkındalığını oluşturması gerekir. Toplumun iyileşebilmesi için kadın bilinci, evrensel bir bilince taşınmalıdır.