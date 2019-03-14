Araştırmacılar: "Dünya, İlk Gelişim Aşamalarında Cehennem Gibiydi"

Kaynak: WebTekno

Dünyanın bütün okyanuslarının magmadan oluştuğunu, topraklarda hiç yeşillik olmadığını ve bütün gezegenin dumanla kaplı olduğunu düşünün. Gelişim çağındaki Dünya'ya hoş geldiniz.Dünya bir canlı olmadığı için bu durumun sebebi tabii ki büyüme sancısı ya da ergenlik değil. Aşağı yukarı Mars büyüklüğünde bir gök cismi ile çarpışan gezegenimiz, o olaydan sonra adeta cehenneme dönmüş. Araştırmacılara göre olay o kadar büyük bir olay ki Ay'ın oluşumu da bu olaya bağlanıyor.Christian Maas yönetimindeki bir ekibin yaptığı araştırma bu bulguları ortaya çıkarırken, Dünya'nın geçmişi hakkında da bilgiler verdi.Birkaç bin kilometre derinliğe sahip olan magma okyanusu binlerce yılda soğurken, Dünya'nın dönme hareketi de bu süreçte soğuma işlemine yardım etmiş. Araştırmacılar bu durumu, yer kabuğundaki en yaygın mineral olan silikatı inceleyerek ve silikatın kristalleşme sürecini modelleyerek yaptı. Soğuma sürecinin ise binlerce, hatta milyonlarca yıl sürmüş olabileceği kaydedildi.