"Araştırmacının en büyük sorunlarından biri İngilizce bilgisi"

Bilim dünyasında prestijiyle bilinen Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy (JOSPT) dergisinde uzun yıllar editörlük yapan ve Dünya Fizyoterapi Konfederasyonunca, "Fizyoterapide En iyi Eğitimci" ödülü verilen Marquette Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Guy Simoneau tarafından verilen konferansı 200'e yakın katılımcı takip etti.

"ULUSLARARASI ENDEKSLERE GİRME HEDEFİNDEYİZ."

Genç araştırmacıların ilgiyle takip ettiği konferansta konuşan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Özer Kaya, İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak hedeflerinin, bilimsel araştırmaları desteklemek, yayına dönüştürmek, akademik süreçlere ve klinik uygulamalara katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Dekan Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar önderliğinde, 2016 yılından beri İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi dergisini çıkardıklarını aktaran Kaya, dergilerinin yayın kalitesini arttırmak ve ulusal ve uluslararası endekslere girmesi için özveriyle çalıştıklarını söyledi.Kaya, "Prof. Dr. Guy Simoneau'yu ağırlamanın, deneyiminden faydalanmanın hem geleceğin araştırmalarının planlanması hem de dergimizin gelişim süreci açısından yol gösterici olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ PEK ÇOK ARAŞTIRMACININ EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİ İNGİLİZCE BİLGİSİ"

Bir araştırmanın planlaması ve sonuçlarının makale olarak yazılması konusunda, var olan tüm kılavuzların en ince ayrıntısına kadar uygulanması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Simoneau, Türkiye'deki pek çok araştırmacının en büyük sorunlarından birinin İngilizce bilgisi olduğunu söyledi. Kaliteli tasarıma sahip makalelerin, İngilizce yazımları çok iyi olmasa da yayınlanma olasılığının çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Guy Simoneau, "Çalışma kaliteli olduktan sonra da İngilizce yazımı profesyonelce ele alınması gereken bir editörlük işidir.Çalışma tasarımı kalitesiz ise yayınlanmaz ve çalışma sırasında sarf edilen onca emek, zaman ve para boşa harcanmış olur." diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN YAYINLARA KARŞI ÖN YARGI VAR MI?

Türkiye kökenli yayınlara karşı ön yargı olup olmadığı konusu ile ilgili de konuşan Prof. Dr. Simoneau, aslında böyle bir ön yargının olmadığını, kaliteli tasarıma sahip çalışmaların ülke gözetilmeksizin kabul edildiğini bildirdi.

PROF. DR. SIMONEAU'DAN TÜRK ARAŞTIRMACILAR ÖZEL EĞİTİM…

"Kanıta Dayalı Uygulamalar;Araştırmaları Klinik Uygulama Alanlarına Aktarmak" başlığında genç araştırmacılara bir deeğitim veren JOSPT Editörü ve Marquette Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sımoneau, klinisyenlere ortopedi/spor/manuel fizyoterapi klinik uygulama alanlarında üretilen araştırmaları yorumlama ve klinik uygulamada nasıl kullanacaklarını aktardı.

Kursta, makalelerin nasıl takip edileceği, makale sonuçlarının nasıl yorumlanacağı ve klinik uygulamalara nasıl en iyi şekilde aktarılabileceği iki gün boyunca ayrıntılarıyla ele alındı.

Kaynak: Bültenler