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Araştırmaya göre alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor

Alkol veya madde bağımlısı erkeklerin partnerlerine daha çok şiddet uygulayabildiği bildirildi.

23.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:56 Araştırmaya göre alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor
Alkol veya madde bağımlısı erkeklerin partnerlerine daha çok şiddet uygulayabildiği bildirildi.
BBC'nin haberine göre, sonuçları "PLOS One" dergisinde yayımlanan araştırmada, klinik olarak alkol veya uyuşturucu sorunu olduğuna dair tanı konulan 140 bin erkek incelendi.
İsveç'te ocak 1998'den aralık 2013'e kadarki yüz binlerce tıbbi kaydı ve polis verilerini inceleyen farklı ülkelerden araştırmacılar, alkol veya madde bağımlılığı olan erkeklerin, olmayanlara göre eşlerine 6 veya 7 kat daha fazla aile şiddete uyguladığı sonucuna ulaştı.
Araştırmacılar, akıl hastalığı ve davranış bozukluğu olan erkeklerin eşlerine şiddet uygulama riskinin de yüksek olduğu ancak uyuşturucu ve alkol sorunu olan erkekler kadar yüksek olmadığına dikkati çekti.
Bağımlı erkeklerin, eski veya yeni eş ve sevgililerini tehdit etme, onlara saldırma gibi suçlardan gözaltına alınma oranlarına da bakılan araştırmada, alkol bağımlısı olan erkeklerin yüzde 1,7'sinin bu suçlardan gözaltına alındığı, bunun da benzer yaşlardaki erkeklerin bu suçlardan gözaltına alınma oranının 6 katı olduğu belirtildi.
Araştırmada, uyuşturucu bağımlısı erkeklerin de yüzde 2,1'inin bu suçlardan gözaltına alındığı bunun da normalden 7 kat daha fazla olduğu vurgulandı.
Araştırmacılar, alkol veya madde kullanım bozukluklarının kişinin kendini tutmasını engellediğini bunun da samimi ilişkilerdeki anlaşmazlıkların çözümünde şiddet kullanmaya yol açtığını ifade etti.
Araştırmayı yürütenlerden Oxford Üniveristesinde görevli Profesör Seena Fazel, çalışmalarının, uyuşturucu ve alkol tedavi hizmetlerinde gelişme sağlanması ve suçluların gözetiminin daha iyi yapılmasıyla aile içi şiddeti azaltılabileceği sonucunu ortaya koyduğunu söyledi.
Akıl sağlığı sorunları da aile içi şiddete neden oluyor
Araştırmada ayrıca, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, kişilik bozukluğu ve klinik müdahale gerektiren depresyon gibi akıl sağlığı sorunları olan kişilerin, akıl sağlığı yerinde olan kişilere oranla daha fazla aile içi şiddet nedeniyle gözaltına alındığı sonucuna ulaşıldı.
Akıl sağlığı sorunları olanların rahatsızlıklarıyla alakalı belirtilerle başa çıkma stratejisi olarak alkol ve uyuşturucu kullanmaya meyilli olduklarını kaydeden araştırmacılar, alkol ve uyuşturucu kullanımının aile içi şiddete yol açan zihinsel rahatsızlıkların altında yatan mekanizma olabileceğini aktardı.

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Kaynak: AA

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