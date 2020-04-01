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Araya mesafe koyalım deyince polise şikayet etti

Sivas'ta yabancı uyruklu bir şahıs iş yerine gelen müşteriye 'ara mesafe koyalım' deyince müşteri tarafından korona olabileceği şüphesiyle polise şikayet edildi.

01.04.2020 18:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:43
Araya mesafe koyalım deyince polise şikayet etti
Sivas 'ta yabancı uyruklu bir şahıs iş yerine gelen müşteriye 'ara mesafe koyalım' deyince müşteri tarafından korona olabileceği şüphesiyle polise şikayet edildi.

Kent merkezi 4 Eylül Sanayi sitesinde bir işletmede çalışan yabancı uyruklu şahıs, korona virüsü tedbirleri kapsamında müşteriye 'araya mesafe koyalım' diyerek uyarıda bulundu. Türkçe konuşmada güçlük çeken yabancı uyruklu şahsın söylediklerini yanlış anlayan müşteri, yabancı uyruklu şahsın Koron virüslü olabileceğini düşünerek durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsın yanına kimseyi yaklaştırmayarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahısta yaptığı incelemede korona virüse karşı herhangi bir buluntuya rastlamadı.

Yabancı uyruklu şahıs herhangi bir hastalığının bulunmadığı belirterek yanlış anlaşıldığını söyledi. - SİVAS
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Kaynak: İHA

Etiketler: Eylül, Polis, Sivas, Güncel
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