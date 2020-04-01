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Araya mesafe koyalım deyince polise şikayet etti

Araya mesafe koyalım deyince polise şikayet etti Sivas'ta bir kişi girdiği iş yerinde 'ara mesafe koyalım' diyen çalışanı korona şüphesiyle polise şikayet etti Sivas'ta yabancı uyruklu bir şahıs iş yerine gelen müşteriye 'ara mesafe koyalım' deyince müşteri tarafından korona olabileceği...

01.04.2020 19:17 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:18
Araya mesafe koyalım deyince polise şikayet etti
Sivas 'ta bir kişi girdiği iş yerinde 'ara mesafe koyalım' diyen çalışanı korona şüphesiyle polise şikayet etti
SİVAS - Sivas'ta yabancı uyruklu bir şahıs iş yerine gelen müşteriye 'ara mesafe koyalım' deyince müşteri tarafından korona olabileceği şüphesiyle polise şikayet edildi.
Kent merkezi 4 Eylül Sanayi sitesinde bir işletmede çalışan yabancı uyruklu şahıs, korona virüsü tedbirleri kapsamında müşteriye 'araya mesafe koyalım' diyerek uyarıda bulundu. Türkçe konuşmada güçlük çeken yabancı uyruklu şahsın söylediklerini yanlış anlayan müşteri, yabancı uyruklu şahsın Koron virüslü olabileceğini düşünerek durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsın yanına kimseyi yaklaştırmayarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahısta yaptığı incelemede korona virüse karşı herhangi bir buluntuya rastlamadı.
Yabancı uyruklu şahıs herhangi bir hastalığının bulunmadığı belirterek yanlış anlaşıldığını söyledi.
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Araya mesafe koyalım deyince polise şikayet etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Sivas, Genel

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Araya mesafe koyalım deyince polise şikayet etti
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