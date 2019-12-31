Haberler » Güncel » Arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesini öldürdü - Haber

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesini öldürdü

AYDIN'ın Çine ilçesinde Halil Ö. (46), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan eniştesi Adil Bağdatlı'yı (80) sanayideki iş yerinde tabancayla vurarak öldürdü.

31.12.2019 22:19 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:19 Arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesini öldürdü

AYDIN'ın ilçesinde Halil Ö. (46), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan eniştesi Adil Bağdatlı'yı (80) sanayideki iş yerinde tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sanayi Sitesi A Blok'ta bulunan oto yedek parçası satılan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Halil Ö. ile eniştesi Adil Bağdatlı arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halil Ö., Bağdatlı'ya tabanca ile ateş etti. Bağdatlı kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adil Bağdatlı'nın hayatını kaybettiği belirledi. Olaydan sonra kaçan Halil Ö. ise bir süre sonra polise teslim oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Çine, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:18   İstanbul'da yılbaşı tedbirleri - Haber
23:18   Yeni yılı görev başında karşılıyorlar - Haber
23:18   Suriye sınırındaki Mehmetçik yeni yılı nöbette karşılıyor - Haber
23:16   Başkentte yılbaşı tedbirleri kapsamında yoğun mesai - 112 Acil Çağrı Merkezi - Haber
23:15   Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu - Haber
22:45   Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Haber
22:20   2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Haber
22:19   Cezaevinden firar etti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı - Haber
21:23   Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Haber
20:41   Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Haber
31.12.2019 23:20:19