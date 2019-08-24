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Arazi aracı UTV dere yatağına uçtu: 4 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan arazi aracı UTV dere yatağına uçtu.

24.08.2019 18:02 Arazi aracı UTV dere yatağına uçtu: 4 yaralı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan arazi aracı UTV dere yatağına uçtu. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi Dereiçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tasncem Tayseer Alhamawi idaresindeki arazi aracı UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına uçtu. Meydana gelen kazada Tasncem Tayseer Alhamawi, Hanady Hastham Mahammet Alhamawi, Sultan Tayseer Alhamawi ile ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve özel araçlar ile yaralılar, Sapanca İlçe Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Dereiçi, Sakarya, Sapanca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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