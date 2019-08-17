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Arazi aracından düşen yaşlı adam yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde arazi aracı ATV'den düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

17.08.2019 20:53 Arazi aracından düşen yaşlı adam yaralandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde arazi aracı ATV'den düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kepez istikametine seyir eden Mustafa Ü. (80) idaresindeki arazi aracı ATV Kabaklık Mahallesi girişi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada ATV'nin sürücü yaşlı adam yaralanırken, diğer sürücüler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla önce özel hastaneye ardından da Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adamın durumunun yapılacak tetkiklerden sonra netlik kazanacağı öğrenildi. Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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