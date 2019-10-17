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Arazi aracının çarptığı ışıklı tabela yolu trafiğe kapattı

Bolu D-100 karayolunda arazi aracı refüjdeki tabelaya çarpınca yol trafiğe kapandı.

17.10.2019 20:29Arazi aracının çarptığı ışıklı tabela yolu trafiğe kapattı
Bolu D-100 karayolunda arazi aracı refüjdeki tabelaya çarpınca yol trafiğe kapandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza D-100 karayolu Bolu Elmalık mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Osman Öztürk (78) idaresindeki 14 DM 858 plakalı arazi aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol üzerinde bulunan uyarı tabelasının ayağına çarptı. Çarpmanın etkisi ile ışıklı tabela yola devrilirken sürücüsü yaralandı. Sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Devrilen ışıklı tabela nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Tabelanın kaldırılması ile yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

İstanbul, Elmalık, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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