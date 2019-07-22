Haberler» 3. Sayfa» Haber

Arazi içinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri yandı

Erzincan'da arazi içinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri yandı.

22.07.2019 14:44 Arazi içinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri yandı
Erzincan'da arazi içinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri yandı.

Olay, bugün saat 12. 35 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi 823 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arazi içerisinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri henüz bilinmeyen nedenden ötürü yanmaya başladı. Yangının itfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler kısa sürede kontrol altına aldı.

Soğutma işlemi yapan itfaiye ekipleri yangında ahşap inşaat malzemeleri ile meyve ağaçlarının kullanılamaz hale geldiğini belirtti. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Erzincan, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:04   Ayvalık'ta 37 mülteci yakalandı
16:00   Derede kaybolan şahıs bulundu
16:00   Aksaray'da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
15:55   Bungee jumping halatı koptu, 30 metreden aşağı düştü
15:53   İdlib'de ölü sayısı 31'e yükseldi
15:52   Somali'de patlama: 10 ölü
15:45   Aydın'da otomobil eczaneye girdi