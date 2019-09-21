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Arazi kavgası kanlı bitti...Tartıştığı şahsı sokak ortasında bıçakladı

Arazi kavgası kanlı bitti.

21.09.2019 10:45
Arazi kavgası kanlı bitti...Tartıştığı şahsı sokak ortasında bıçakladı
KARS - Kars'ta bir kişi sokak ortasında bacağından bıçaklandı.
Edinilen bilgilere göre; Kars merkez Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanında D.Ö. ve C.E. arasında çıktı. Tartışma büyünce bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada D.Ö. bacağından bıçaklandı. Yaralanan D.Ö. yere düşünce, C.E. bölgeden ayrıldı. Olay yerine polis ve 112 ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri D.Ö.'nün ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, Harakani Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. D.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olay yerinden kaçan C.E. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Kavganın köyde bulunan arazi yüzünden çıktığı öğrenildi.
Arazi kavgası kanlı bitti...Tartıştığı şahsı sokak ortasında bıçakladı

Ahmet Muhtar Paşa, Polis, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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