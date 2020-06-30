Arazi kavgasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

30.06.2020 22:54 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:54
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, arazisine ağaç diktikleri iddiasıyla aralarında husumet bulunan iki grup Haliliye ilçesi kırsalındaki Şenocak Mahallesinde karşılaştı. Taş, sopa ve silahlarında kullanıldığı kavgada Ali Erçel ve Halil Erçel olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan 4 kişide kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Arazi kavgasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Haliliye, Güncel, Haber
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