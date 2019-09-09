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Arazi kavgasında 7 kişi hakkında uzaklaştırma kararı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bir kadının tahta kazıkla başından yaralandığı arazi anlaşmazlığı kavgasında mahkeme, 7 kişi hakkında uzaklaştırma kararı verdi.

09.09.2019 18:44 Arazi kavgasında 7 kişi hakkında uzaklaştırma kararı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bir kadının tahta kazıkla başından yaralandığı arazi anlaşmazlığı kavgasında mahkeme, 7 kişi hakkında uzaklaştırma kararı verdi.

İlçeye bağlı Mustafalı Mahallesi Çakırlı Sokak'ta, 28 Ağustos'ta meydana gelen arazi kavgasında amcası Hayrettin Ç'nin tahta kazıkla başından yaraladığı Nevşin Y. kendisine saldırdığını iddia ettiği kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Nevşin Y'nin şikayetini değerlendiren Ordu Aile Mahkemesi, Hayrettin Ç. ile yakınları C.Ş, A.Ş, Z.Ç., Ö.Ç., U.Ç. ve H.Ş. hakkında uzaklaştırma kararı verdi.

Karara göre, 7 kişinin Nevşin Y'nin ev ve iş yerine 3 ay boyunca yaklaşması yasaklandı.

Olay

28 Ağustos'ta, Nevin Y. (55) evinin önüne gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcası Hayrettin Ç. (67) ile bir süre tartışmış, olayın büyümesi sonucu çıkan kavgaya her iki tarafın çocukları ve yakınları da dahil olmuştu.

Kavga sırasında Hayrettin Ç, yerden aldığı tahta kazıkla yeğeninin başına vurmuş, başından yaralanan Nevin Y'nin başına 22 dikiş atılmış, amcası ile diğer 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.


Gülyalı, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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