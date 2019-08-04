Arazi kavgasında eniştesini öldürdü

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, A.B. (72), arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga ettiği eniştesi İbrahim Durak'ı (69) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde, Elbistan'a bağlı Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'da yaşayan ve tatil için memleketlerine gelen A.B. ile eniştesi İbrahim Durak, iddiaya göre, arazileri nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken A.B., av tüfeğiyle Durak'a ateş etti. Başından vurulan Durak, olay yerinde yaşamını yitirdi. A.B. ise gözaltına alındı. İbrahim Durak'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - Kahramanmaraş

Kaynak: DHA