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Arazi kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen kişiler arasında yaşanan kavgada 1 kişi eniştesi ve yeğenini pompalı tüfekle yaraladı.

15.08.2019 19:38 Arazi kavgasında kan aktı: 2 yaralı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen kişiler arasında yaşanan kavgada 1 kişi eniştesi ve yeğenini pompalı tüfekle yaraladı.

Olay, Hendek ilçesi Aksu Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu öğrenilen C.I., eniştesi H.Ö. ile yeğeni İ.Ö.'nün yanına bahçede çalıştıkları esnada giderek getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Zanlı, yeğeni İ.Ö.'yü ayaklarından, tüfeği elinden almak isteyen eniştesi H.Ö.'yü ise tüfek kabzası ile yaralayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay sonrası her iki ayağından vurularak yaralanan İ.Ö. ve H.Ö. bulundukları bahçeden tarım aracı olarak tabir edilen patpat aracı ile Dikmen Grup yoluna çıkartılarak gelen 112 Acil Servis ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilirken, yeğeni ve eniştesini yaralayarak olay yerinden kaçan C.I.'nın olaydan bir süre sonra jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Aksu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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