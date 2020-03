'Arazi' kavgasında komşunun vurduğu kardeşlerden biri öldü diğeri ağır yaralı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Kudret C. (55), arazi anlaşmazlığı kavgasında komşuları Okan (29) ve Suat Orhan (31) kardeşleri tabancayla vurdu. Okan Orhan yaşamını yitirirken, ağabeyi hastaneye ağır yaralı kaldırıldı. Kudret C., gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Üçpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden Kudret C. ile komşuları Okan ve Suat Orhan kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşürken Kudret C., Orhan kardeşlere tabanca ile ateş etti. İki kardeş, kanlar içinde yere yığılırken, Kudret C. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Okan Orhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık durumu ağır olan Suat Orhan ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Kudret C., jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA