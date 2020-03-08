Menü
Haberler ›› Güncel ››'Arazi' kavgasında komşunun vurduğu kardeşlerden biri öldü diğeri ağır yaralı - Güncel

'Arazi' kavgasında komşunun vurduğu kardeşlerden biri öldü diğeri ağır yaralı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Kudret C. (55), arazi anlaşmazlığı kavgasında komşuları Okan (29) ve Suat Orhan (31) kardeşleri tabancayla vurdu.

08.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:16
'Arazi' kavgasında komşunun vurduğu kardeşlerden biri öldü diğeri ağır yaralı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Kudret C. (55), arazi anlaşmazlığı kavgasında komşuları Okan (29) ve Suat Orhan (31) kardeşleri tabancayla vurdu. Okan Orhan yaşamını yitirirken, ağabeyi hastaneye ağır yaralı kaldırıldı. Kudret C., gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Üçpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden Kudret C. ile komşuları Okan ve Suat Orhan kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşürken Kudret C., Orhan kardeşlere tabanca ile ateş etti. İki kardeş, kanlar içinde yere yığılırken, Kudret C. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Okan Orhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık durumu ağır olan Suat Orhan ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Kudret C., jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Üçpınar, Sabah, Bafra, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı Güncel
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti Güncel
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi Güncel
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi