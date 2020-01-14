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Arazi kavgasında kuzenini 7 bıçak darbesiyle öldürdü

IĞDIR'da Devrim Mergen (21), arazi meselesi yüzünden tartıştığı amcasının oğlu Emrah Mergen'i (29) 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

14.01.2020 14:57 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:57Arazi kavgasında kuzenini 7 bıçak darbesiyle öldürdü

IĞDIR'da Devrim Mergen (21), arazi meselesi yüzünden tartıştığı amcasının oğlu Mergen'i (29) 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Devrim Mergen ve kuzeni Emrah Mergen arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Devrim Mergen, yanında taşıdığı bıçakla Emrah  Mergen'i 7 yerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Mergen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan Devrim Mergen'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Mergen'in emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.



Karaağaç, Iğdır, Emrah, Güncel

Kaynak: DHA

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