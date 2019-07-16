16.07.2019 15:34
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Arazi kavgasında ölen baba ve oğlu yan yana toprağa verildi

Arazi kavgasında ölen baba ve oğlu yan yana toprağa verildi

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen Recep Uysal (60) ile oğlu Cüneyt Uysal (18), yan yana toprağa verildi.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen Recep Uysal (60) ile oğlu Cüneyt Uysal (18), yan yana toprağa verildi.
Olay, Pazar günü ilçeye bağlı Sine Köyü Müstekler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Recep Uysal ve Hasan Kılıç (70) köy meydanında karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma baltalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Baltayla başından yaralanan Kılıç, üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek, Recep Uysal ile oğlu Cüneyt Uysal'a ateş etti. Baba ve oğlu olay yerinde hayatlarını kaybetti. Ağır yaralanan Hasan Kılıç ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
YAN YANA DEFNEDİLDİLER
Baba ve oğlunun cenazeleri yakınları tarafından bugün morgdan alınarak, Safranbolu İzzetpaşa Camii'ne getirildi. Polis, cenaze sırasında cami avlusu ile çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Recep Uysal ve Cüneyt Uysal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Tamtürk'ün de katıldığı cenaze namazının ardından Sine Köyü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
Safranbolu, Uysal, Güncel

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