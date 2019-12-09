Haberler » 3. Sayfa » Arazi kavgasında yaralılardan 1'i öldü - Haberler

Arazi kavgasında yaralılardan 1'i öldü

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

09.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:40Arazi kavgasında yaralılardan 1'i öldü
'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Ağçaşar köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Atila (37), kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen öldü.

Tedavileri devam eden 3 yaralıdan Zarife Gök'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ağçaşar köyünde, dün, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Zarife Gök (20), İrfan Gök, (47), Atila Yolalan (37) ve Mustafa Yolalan (34), vücutlarına isabet eden mermiler nedeniyle yaralanmış ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. - NİĞDE

Nevşehir, Yolalan, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:06 Adalet Bakanı Gül'den "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı Açıklaması - Haberler
14:00 Rusya, 2020 Olimpiyat Oyunları ve 2022 Dünya Kupası dahil tüm spor müsabakalarından dört yıl... - Haberler
14:00 Hırsızların darp ettiği ev sahibi hayatını kaybetti - Haberler
13:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: "Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste" - Haberler
13:57 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
13:53 Sarı Yeleklileri işaret eden Erdoğan, Macron'a tepki gösterdi: Hadi çöz, niye durduramıyorsun? - Haberler
13:28 Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahta şahitlik yaptı - Haberler
13:25 2020 bütçe görüşmelerinde Devlet Bahçeli, HDP Eş Başkanlarıyla tokalaştı - Haberler
13:11 İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - Haberler
12:21 Silah zoruyla market soyan soyguncular yakalandı - Haberler
9.12.2019 14:07:24