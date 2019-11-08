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Arazi kavgasını ayırmak isterken kalp krizi geçirerek öldü

Erzurum'da iki grup arasında çıkan arazi kavgasını ayırmak isteyen bir kişi kalp krizi geçirerek öldü.

08.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:58 Arazi kavgasını ayırmak isterken kalp krizi geçirerek öldü
'da iki grup arasında çıkan arazi kavgasını ayırmak isteyen bir kişi kalp krizi geçirerek öldü.

Olay, Erzurum'un ilçesi Beyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ş. ve K.Ş. isimli şahıslar ile F.C., Y.C., S.C. ve D.C. isimli şahıslar arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.C., K.Ş. ve E.Ş. taş ve sopayla F.C. ve Y.C. ise tabanca ile hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Olay esnasında Ş. ailesinin misafiri olan A.E. ise kavgayı ayırmak için araya girdiği sırada fenalaşarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay ile ilgili gözaltına alınan E.Ş. ve D.C. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Hınıs Cezaevine gönderilirken, K.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olay sırasında kullanılan tabanca ele geçirilmezken, jandarma incelemelere devam ediyor. - ERZURUM

Kalp Krizi, Erzurum, Tekman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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