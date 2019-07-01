01.07.2019 20:39
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Arazi meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu öldürüdü

Arazi meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu öldürüdü

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, Ramazan B. (68) arazi anlaşmazlığı nedeniye tartıştığı komşusu emekli öğretmen Mustafa Arı'yı (65) tabancayla vurarak öldürdü.

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, Ramazan B. (68) arazi anlaşmazlığı nedeniye tartıştığı komşusu emekli öğretmen Mustafa Arı'yı (65) tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, saat 15: 00 sıralarında, Eynesil'in Ören beldesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan B. ile komşusu emekli öğretmen Mustafa Arı arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Ramazan B. tabanca ile Arı'ya ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mustafa Arı, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Görele Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mustafa Arı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Ramazan B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Giresun
Kaynak: DHA
Eynesil , Güncel

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