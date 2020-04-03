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Arazide bulduğu cisim, elinde patlayan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yerde bulup oynadığı cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

03.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:39
Arazide bulduğu cisim, elinde patlayan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde yerde bulup oynadığı cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Olay geçtiğimiz gün Lice'ye bağlı Serince Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hayvan otlatan 12 yaşındaki Yusuf Yıldırak, yerde bulduğu cisimle oynamaya başladı. Cismin patlaması sonucu ağır yaralanan çocuk, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz çocuk, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Lice, 3. Sayfa
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