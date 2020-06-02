Arazide bulunan 20 günlük karaca yavrusu koruma altına alındı

Çorum'un Osmancık ilçesinde vatandaşların arazide bulduğu 20 günlük karaca yavrusu, koruma altına alındı.

02.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:52
Çorum'un Osmancık ilçesinde vatandaşların arazide bulduğu 20 günlük karaca yavrusu, koruma altına alındı.
Çampınar köyünde arazide karaca yavrusu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Kısa sürede bölgeye gelen ve anne karacayı bulmak üzere çalışma başlatan görevliler, sonuç alamayınca yavruyu yırtıcı hayvanlardan korumak için Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.
Buradaki ilk muayenesinde sağlık problemi olmadığı tespit edilen karaca, koruma altına alındı.
Veteriner hekim Mehmet Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, erkek karacanın henüz 20 günlük olduğunu söyledi.
Karacanın, annesinin koruması olmaksızın tek başına doğada hayatta kalmasının mümkün olmadığını belirten Gültekin, "Yavru karaca bize emanet. Henüz çok küçük. Kolay sindirilebilir, laktozsuz sütle besliyoruz. Kendi bebeğimiz gibi besliyoruz. Sürekli beslenmesi lazım." dedi.
Yavru karacanın 3-4 ay bakım merkezinde kalacağını dile getiren Gültekin, "Büyüdüğünde Çorum Sıklık Tabiat Parkı Yaban Hayatı Fauna Alanı'na bırakacağız. Yaşamına orada devam edecek." diye konuştu. Arazide bulunan 20 günlük karaca yavrusu koruma altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çampınar, Osmancık, Çorum, Güncel, Haber

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