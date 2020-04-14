Arazide bulunan tarihi eserler müzeye teslim edildi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde arazide bulunan 117 adet tarihi eser müze müdürlüğüne teslim edildi.
14.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:20
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Yüreğir ilçesi Eskimisis Mahallesinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen ve arazide bulunan 1 adet Meryem Ana Heykeli, 3 adet kandil, 3 adet mühür, 24 adet çeşitli tarihi obje, 86 adet sikke olmak üzere toplam 117 adet eski eser Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - ADANA
Kaynak: İHA
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