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Arazide çıkan yangın; hurdalık, depo ve seralara sıçradı (2) - yeniden

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otluk alanda başlayan yangın plastik atıkların bulunduğu hurdalığa, bambu ağaçlarının bulunduğu depoya ve seralara sıçradı.

16.09.2019 18:04Arazide çıkan yangın; hurdalık, depo ve seralara sıçradı (2) - yeniden
ANTALYA'nın Serik ilçesinde otluk alanda başlayan yangın plastik atıkların bulunduğu hurdalığa, bambu ağaçlarının bulunduğu depoya ve seralara sıçradı. 2 saatte kontrol altına alınan yangında hurdalık tamamen yanarken, bambu deposu ve 3 serada hasar oluştu.
Antalya- Serik D-400 karayolunun Belek turizm merkezi yol ayrımı Kayaburnu Mahallesi girişindeki otluk alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki plastik malzemelerin bulunduğu hurdalığa, bambu ağaçlarının olduğu depoya ve plastik seralara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracıyla Serik Belediyesi'ne ait 3 arazöz sevk edildi. Hurdalıkta plastik malzeme bulunması söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, çalışmalara vatandaşlar da destek verdi. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında plastik malzeme hurdalığı tamamen yanarken, bambu ağaçlarının bulunduğu depo ve 3 plastik serada da maddi hasar oluştu.



Antalya, Belek, serik, Güncel

Kaynak: DHA

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