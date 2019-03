Arazide Gezmek İçin Kendi Aracını Yaptı

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar'da 2. Küçük Sanayi Sitesi esnaflarından Endüstriyel Makine Ustası Tarkan Şahin, hurda malzemeleri bir araya getirerek bir arazi aracı yapmayı başardı. Şahin, üzerinde 2 ay çalıştığı aracı 10 bin liraya mal etti.Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi esnaflarından Endüstriyel Makine Ustası Tarkan Şahin, ATV motoru satın almak istiyordu. Kendi ATV aracını hurda malzemelerden yapabileceğini düşünen Şahin, kendi atölyesinde hemen işe koyuldu. Yaklaşık 2 ay boyunca yapmak istediği araç üzerine yoğunlaşan Şahin, en sonunda geniş bir ATV aracı yapmayı başardı. Sanayi esnafının da ilgisini çeken araç saatte 60 kilometre hıza çıkarken, 100 kilometrede 6 litre yakıt tüketiyor. Öte yandan Şahin, ileride hem suda hem de karada gidebilen araç yapmayı hedeflediğini söyledi."Aracın parçalarını hurdacıdan satın aldım"Boş zamanlarını değerlendirmek için böyle bir işe giriştiğini belirten Şahin, araç yapımın çoğu parçayı hurdacıdan aldığını söyledi. Şahin "ATV almak yerine boş zamanlarımı değerlendirerek kendim yapmaya karar verdim. Bazı parçalarını hurdadan satın aldım. Bazılarını yeni satın aldım. Zaman içinde bu araç ortaya çıktı. Lastiklerini yeni aldım. Direksiyon sisteminin bir kısmını hurdacıdan aldım bir kısmını yeni aldım. Kalan eksikliklerini kendim imal ettim. Hurdacıdan bir tane motosiklet motoru buldum. Biraz bakım yaparak çalışır hale getirdim. Üstüne monte ettim. Zaman içinde yavaş yavaş derken doğaçlama olarak böyle bir araç ortaya çıktı" dedi."Emniyete önem verdim"Arazide kendi yaptığı araçla gezmenin keyifli olacağını kaydeden Şahin, "Bu aracı arazide kullanmak için yaptım. Amacımız arazide ATV değil de kendi yaptığımız araçla gezmekti. Zamanımız olursa arazide bu araçla gezmeyi dolaşmayı düşünüyoruz. Şu an saatte 60 kilometre gidebiliyor. Daha fazlası için motoru yetersiz. Fakat bu hız yeterli. Daha hızlı gitmesi gerekmiyor. Arazide kullanma amaçlı olduğu için. Düşük hızda olması ama daha çok emniyetli olması bizim için önemliydi" dedi.100 kilometrede 6 litre yakıt tüketiyorAmacına uygun olması gerektiği için aracı geniş yaptıklarını belirten Şahin; "Amacına uygun olması için geniş yaptık, arazide daha dengeli olması gerekiyordu. 4 tekerlekten bağımsız süspansiyonu var. Arkadan çekişli bir araç. Mümkün olduğu kadar hafif yapmaya çalıştık. 250 santimetreküp motosiklet motoruyla tahrikleniyor. Geri vitesi var, arazi vitesi var. Bu şekilde bir araç. Yakıt tüketimi yaklaşık 100 kilometrede 6 litre civarında. Normalde arazide daha fazla yakıt tüketecektir haliyle. Fakat bu trafiğe çıkmayacak bir araç. Sadece arazide kullanılmak için yapılmış bir araç. Bundan sonra aklımda bir proje daha var. O da anfibik bir araç yapmak. Hem suda hem karada ilerleyebilen bir araç. Biraz daha profesyonel ve biraz daha özenli çalışmayla böyle bir araç yapmayı planlıyorum" şeklinde konuştu."Afyonkarahisar yerli üretime uzak değil"2. Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Koçak da, sanayi esnafının desteklendiğinde her türlü aracı yapabileceğini söyledi. Daha güzel şeylerin yapılabilmesi için sanayi esnafının her zaman desteklenmesi gerektiğini belirten Koçak şöyle konuştu;"Sanayi esnafımız boş zamanlarını hobi amaçlı tekne, ATV türü araçlarla meşgul olmaktadır. Yani böyle bir kış sezonunda böyle bir aracı üretebilen sanayi neler üretemez. Bununla ilgili Afyonkarahisar Sanayi Sitemimizin ustaları gerçekten sanatkar. Ülkemize maddi manevi destek sağlayabilecek durumda. Böyle bir şey ortaya çıktığında gurur verici. Ustalar boş vakitlerini bu tip işlerle geçiriyor. Bir şeyler üretmek gerçekten güzel. Afyonkarahisarımıza yerli üretim artık çok uzak değil." - AFYONKARAHİSAR