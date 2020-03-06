Arazide patlamamış tank topu mermisi bulundu

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde arazide bulunan patlamamış tank mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.
Gözsüz Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan iki kişi, çalıların arasında tank mermisi gördü.
Bu kişilerin haber
vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamamış tank mermisi, çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra İl Jandarma
Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.
Aynı bölgede 4 Mart'ta bulunan bir top mermisi de ekiplerce imha edilmişti.