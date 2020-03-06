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Arazide patlamamış tank topu mermisi bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arazide bulunan patlamamış tank mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.

06.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:44
'ın ilçesinde arazide bulunan patlamamış tank mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.
Gözsüz Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan iki kişi, çalıların arasında tank mermisi gördü.
Bu kişilerin vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamamış tank mermisi, çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra İl Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.
Aynı bölgede 4 Mart'ta bulunan bir top mermisi de ekiplerce imha edilmişti.
Arazide patlamamış tank topu mermisi bulundu

Tekirdağ, Jandarma, Malkara, Güncel

Kaynak: AA


6.03.2020 15:25:43