Haberler » Güncel » Araziye inen özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat - Haber

Araziye inen özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 376 özel harekat personeli 5 gün süren nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi.

03.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:04Araziye inen özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat
Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 376 özel harekat personeli 5 gün süren nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat anı havadan görüntülenirken, özel harekat polislerinin caydırıcı gücü bir kez daha gözler önüne serildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, her biri alanında uzman olan 376 Özel Harekat personeli, helikopter ve zırhlı araçlarının yer aldığı 5 gün süren geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatın son ayağı ise basına açık yapıldı. Özel harekat polislerinin caydırıcı gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Nefes kesen tatbikata Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerine, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu, Havacılık Şube Müdürlüğü, ve Radyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi.

Nefes kesen tatbikat anı havadan görüntülendi

5 gün süren ve 376 personelin katıldığı tatbikatta alınan eğitimler doğrultusunda uçak, gemi ve metro tatbikatları, arazi taraması, helikopterden araziye personel indirilmesi, polis müdahale teknikleri, köpek rehine operasyonu, araç içerisindeki silahlı teröriste özel operasyon köpeği destekli müdahale, helikopter atışı, makineli tüfek ile belirlen yerlere atış, 2 kirpi zırhlı araçların belirlenen hedeflere atışları yer aldı. Tatbikatın arazideki son ayağını İstanbul İl Emniye Müdür Dr. Mustafa Çalışkan'da yakından takip etti. Nefes kesen tatbikat anı havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde, Özel harekat polislerinin gücü gözler önüne serildi.

Özel harekatçılar Mustafa Çalışkan'a Türk bayrağı verdi

Özel harekat polisleri poligon atışı yaptıktan sonra İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'da atış yaptı. Poligona atışında bayrak açma yapan özel harekat polisleri, Çalışkan'a 4 tane bayrak taktim etti. Türk bayraklarını alan Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "bu bayraklar çok önemli kendi çocuklarıma vereceğim" dedi. Çalışkan, 4 bayraktan 2 sini kendine ayırırken, 2'sini de basın mensuplarına verdi. Çalışkan'dan Türk bayrağını alan basın mensubu da kendi çocuğuna vereceğini söyledi.

Özel harekat polisleri 2019'da bin 622 operasyona destek verdi

Özel Harekat Şube Müdürlüğü 2019 yılında toplam bin 622 operasyona destek verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 158,Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 120, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 936, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 150, Siber Suçlarla Mücadele Şube Mücadele Şube Müdürlüğü 126, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün 1 ve diğer birimlerin gerçekleştirdiği 131 operasyona özel harekat ekipleri de katıldı.

Tatbikat sonunda ise eğitim alanında dua edilerek kurban kesildi. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Mehter Marşı ile karşılandı - Haber
15:52 ÖZEL HAREKATIN NEFES KESEN TATBİKATI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - 1 - Haber
15:49 Başkan Yılmaz özel çocukları ağırladı - Haber
15:48 Didim'de Aralık ayında deniz keyfi - Haber
15:48 Putin'den istihbaratçılara İHA'ları düşürme yetkisi - Haber
15:42 Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı - Haber
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:53:59