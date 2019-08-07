Haberler» 3. Sayfa» Haber

Arazözlerin ulaşamadığı yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Arazözlerin ulaşamadığı yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor Bursa'da 2 günde 2'inci orman yangını Yangına müdahale çalışmalarında drone kullanıldıBURSA - Bursa Kestel ilçesi Çataltepe Mevkii'nde yangın çıktı.

07.08.2019 19:57
Arazözlerin ulaşamadığı yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Arazözlerin ulaşamadığı yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Bursa'da 2 günde 2'inci orman yangını
Yangına müdahale çalışmalarında drone kullanıldı
BURSA - Bursa Kestel ilçesi Çataltepe Mevkii'nde yangın çıktı. Helikopterler yangına müdahale ederken, arazi araçlar için uygun olmadığı için arazözler yangına ulaşmaya çalışıyor.
Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Kestel ilçesi Çataltepe Mevkii dağlık ormanlık alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Arazi yapısı araçlar için uygun olmadığından helikopterler yangına havadan müdahale ediyor. Karadan da itfaiye ekipleri ulaşabildikleri noktalarda söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. Bölgeden dumanlar zaman zaman azalırken, yangın tepelere doğru devam ediyor.

Kestel, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:29   Bursa Kestel'de orman yangını
21:23   Bursa Kestel'de orman yangını
21:20   Tuzla'da 250 bin liralık kablo soygunu kamerada
21:15   Yanlış alarm USA Today'in merkezini boşalttırdı
21:13   Kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
21:06   Genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu
21:03   Hırsızlık yapmak için geldiğini iddia ettiği şahısı vurarak öldürdü