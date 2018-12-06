Arber Zeneli: Büyük Bir Gurur

Hollanda basınında Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Hollanda'da Heerenven forması giyen Kosova asıllı İsveçli futbolcu Arber Zeneli konusunda gelişmeler yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Konuyla ilgili konuşan genç futbolcu, Fenerbahçe tarafından istenmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Arber Zeneli, "Fenerbahçe ile adımın geçmesi hem büyük bir gurur hem de motive edici bir durum. Ben de bu haberleri duydum. İnsanın elinden gelenin en iyi yapması için bir motivasyon. Böyle büyük bir kulüpte olmak güzel bir durum olur. Herkes benim hırslarımı, amaçlarımı biliyor. Daha yüksek seviyede oynamak istiyorum. Fenerbahçe çok önemli bir kulüp" dedi.