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Arbnora Ademaj: Kosova'da en çok Kenan İmirzalıoğlu seviliyor

Türkiye-Kosova kültür elçisi ünlü oyuncu ve TV sunucusu Arbnora Ademaj, Türkiye-Kosova kardeşliğine katkı sağlamak için çalışmalara başladığını söyledi

24.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:41Arbnora Ademaj: Kosova'da en çok Kenan İmirzalıoğlu seviliyor

Kültürel çalışmaları nedeni ile 'Altın Kanatlar Ödül Töreni'nde' Türkiye- kültür elçisi olarak ödüllendirilen oyuncu, model ve tv program sunucusu Arbnora Ademaj, müzik prodüktörlüğünü yaptığı Eypio ve Kosovalı sanatçı Genta İsmaijli ile iki düet şarkı projesinin mimarı sektörün ünlü isimlerinden İrsel Çivit ile birlikte Türkiye-Kosova kültür elçileri ödüllerini karşılıklı olarak aldılar.

Kosova'da Kenan İmirzalıoğlu konuşuluyor

Arbnora Ademaj, Türkiye'den en çok beğendiği oyuncunun özellikle Acı Hayat dizisindeki Kosovalı karakteri ile ülkesinde de çok sevilen Kenan İmirzalıoğlu olduğunu söyledi.

Sinema filminde rol alacak

Arbnora Ademaj, Kosova-Türk ortak yapımı sürpriz bir sinema filmi projesinde de yer alacağını açıkladı. Yer alacağı filmle ilgili şimdilik bilgi vermek istemeyen oyuncunun filmde İmirzalioğlu ile mi oynayacağı merak konusu oldu.


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Kaynak: Snob Magazin

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