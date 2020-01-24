Arbnora Ademaj: Kosova'da en çok Kenan İmirzalıoğlu seviliyor

Kültürel çalışmaları nedeni ile 'Altın Kanatlar Ödül Töreni'nde' Türkiye- Kosova kültür elçisi olarak ödüllendirilen oyuncu, model ve tv program sunucusu Arbnora Ademaj, müzik prodüktörlüğünü yaptığı Eypio ve Kosovalı sanatçı Genta İsmaijli ile iki düet şarkı projesinin mimarı sektörün ünlü isimlerinden İrsel Çivit ile birlikte Türkiye-Kosova kültür elçileri ödüllerini karşılıklı olarak aldılar.

Kosova'da Kenan İmirzalıoğlu konuşuluyor





Arbnora Ademaj, Türkiye'den en çok beğendiği oyuncunun özellikle Acı Hayat dizisindeki Kosovalı karakteri ile ülkesinde de çok sevilen Kenan İmirzalıoğlu olduğunu söyledi.





Sinema filminde rol alacak





Arbnora Ademaj, Kosova-Türk ortak yapımı sürpriz bir sinema filmi projesinde de yer alacağını açıkladı. Yer alacağı filmle ilgili şimdilik bilgi vermek istemeyen oyuncunun filmde İmirzalioğlu ile mi oynayacağı merak konusu oldu.