Arçelik 100 milyonuncu buzdolabını törenle üretti

Arçelik, Eskişehir 'deki fabrikasında düzenlenen özel törenle 100 milyonuncu buzdolabını üretti.

Arçelik'in 100 milyonuncu buzdolabı üretimi, Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun, Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, Arçelik üst yönetimi ve fabrika çalışanlarının katıldığı törenle Eskişehir İşletmesi'nde gerçekleştirildi.

100 milyonuncu buzdolabını satın alacak tüketici, Arçelik Türkiye Genel Müdürlüğü'nde ağırlanacak. Satın alacak tüketiciye 6 bin 600 liralık hediye çeki, Bakü'de gerçekleşecek Milli Maç için konaklama, ulaşım ve vize masrafları dahil olmak üzere iki kişilik davetiye hediye edilecek. Ayrıca, 100 milyonuncu buzdolabını satın alan kişi isterse Eskişehir Buzdolabı İşletmesini de ziyaret edebilecek.

Türkiye'nin ilk yerli buzdolabını 1960 yılında tüketicilerle buluşturan Arçelik, 1975 yılında Eskişehir Buzdolabı İşletmesinde üretime başladı. 1986'da 2 milyon rakamına erişti. 1989'da ilk panelli modeli ve 1995'te Türkiye'nin ilk No Frost buzdolabını üretti. 1998'de ise 10 milyonuncu buzdolabı banttan indirildi. 2009'da Türkiye'nin ilk 4 kapılı buzdolabını üreten Arçelik, 2012'de 50 milyon rakamına ulaştı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre;

Bugüne kadar 3 binden fazla uluslararası patent başvurusuyla Türkiye'nin Ar-Ge lideri konumunda yer alan Arçelik, güneş enerjisiyle çalışan buzdolabı da dahil olmak üzere pek çok yeniliği tüketicilerle buluşturdu.

FullFresh+ teknolojisi sayesinde meyve ve sebzeler tazeliğini 3 kata kadar uzun süre, yaklaşık 30 güne kadar koruyor.

Cool Plus No Frost teknolojisi, soğutucu ve dondurucu bölmeler için iki ayrı soğutma sistemi kullanarak gıdaların donma riskini düşürüyor ve bölmeler arasındaki koku oluşumunun önüne geçiyor.

Mavi ışık teknolojisi ile aydınlatılan sebzeliklerde saklanan meyve ve sebzeler, mavi ışığın dalga boyu etkisi ile fotosentez yapmaya devam ederek C vitamini değerlerini koruyor.

Koku Giderme Teknolojisi ise buzdolabındaki kötü kokuları, zararlı gaz veya kimyasal madde üretmeksizin yüzde 90'a kadar azaltıyor.

Sistem, Ozon (O3) gibi zararlı gaz üretmediğinden, Koku Giderme Teknolojisi sık ve kısa sürede çalışabiliyor ve bu da sistemi daha verimli hale getiriyor. (Fotoğraflı)