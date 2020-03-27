Arçelik'ten 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışı

Arçelik, Sağlık Personeli Destek Hareketi ile başlangıçta 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışlayacağını duyurdu.Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına verdikleri destekleri açıkladı.Sağlık çalışanları için harekete geçtiklerini belirten Bulgurlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Covid 19'la en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımıza destek için harekete geçtik. Sağlık Personeli Destek Hareketi ile başlangıçta 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışlayarak, özveriyle çalışan personelin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyoruz. Sosyal mesafeleri aralasak da, kalplerimiz birlikte atıyor. İyileşeceğiz."

Kaynak: AA