Kaynak: AA

Arçelik, çizgi film Pepee ile çocuklara çevre bilinci kazandıracak.Arçelik ile Düşyeri, Türkiye'nin ilk dijital çocuk televizyonu Pepee TV ile başlattıkları işbirliğini sürdürülebilirlik alanına taşıyarak çocukları çevre ile ilgili bilinçlendirme yolunda önemli bir adım atıyor. Arçelik, Pepee içerikleriyle, çocuklara ve ebeveynlere, çevrenin korunması, enerji tasarrufu ve iklim değişikliği gibi konularda farkındalık kazandıracak."Dünyaya saygılı, Dünyada saygın" vizyonu ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan Arçelik, bu alanda öncü ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirerek paydaşlarına artı değer yaratmaya devam ediyor.Türkiye'de bir ilke imza atarak sadece Pepee TV içeriklerine erişim için özel bir TV kumandası tasarlayan Arçelik, Pepee karakterinin yaratıcısı Düşyeri ile iş birliğini bu defa sürdürülebilirlik alanına taşıyor.Bu kapsamda Arçelik'in çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan; iklim değişikliği, toprak, hava, su, orman, bilinçli tüketim, enerji verimliliği, geri dönüşüm, çevreci ulaşım ve biyoçeşitlilik konularındaki mesajları Pepee içerikleriyle çocuklara ulaşacak.Pepee çevre koruma bilinci, doğa sevgisi ve tüketim bilinci ile çocuklara örnek olacak. İş birliği kapsamında eğitici mesajlar veren Pepee boyama/öykü kitapları hazırlanacak. Çevre ile ilgili özel günlerde çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler yapılacak.Düzenlenen basın toplantısında Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, şunları kaydetti:"İklim değişikliğinden doğal varlıkların korunması ve biyoçeşitliliğe, enerji verimliliğinden atık yönetimi ve geri dönüşüme sürdürülebilirliği tüm çevresel boyutlarıyla kapsayan 10 bölümlük bu yeni Pepee serisi ile çocuklarımızın hayatında fark yaratmayı umuyoruz. Araştırmalar yaşam boyu sürmesi gereken çevre için eğitim sürecine bireyin kişiliğinin şekillenmeye başladığı erken dönemlerden itibaren başlanmasının önemini ortaya koyuyor.Erken çocukluk döneminde yaptığınız bir birimlik yatırım 7 kat kazanç olarak geri dönüyor. Çocuklarımız enerjiyi verimli kullansın, toprağın, havanın, suyun, ormanın değerini bilsin, bir damla suyu ziyan etmesin, ihtiyacı kadar tüketsin, atıklarını ayrıştırsın, geri dönüşüm bilinci kazansın istiyoruz."Pepee TV ile geçen ay yapılan ortaklıktan duydukları memnuniyeti dile getiren Dinçer, "Türkiye'nin ilk dijital TV'si Pepee TV içeriklerine erişim için Arçelik ve Beko akıllı televizyonlarına kumanda eden özel bir Pepee TV kumandası tasarladık. Dijitalleşen dünyada çocukları teknolojiden uzak tutmak bir seçenek değil. Ancak ebeveynlere çocukların doğru ve güvenli içeriklere erişimi için destek olmak gerekiyor. Biz de Arçelik olarak ailelere bu konuda yardımcı olmayı hedefliyoruz. 1200 mağazamızda mevcut olan Pepee TV kumandası ile şu ana kadar 16 bin kullanıcımız 243 bin kez Pepee TV uygulamasına ulaştı." diye konuştu.- "Ekosisteme önemli katkılarda bulunuyoruz"Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise Arçelik'in sürdürülebilirlik alanındaki öncü rolüne dikkati çekti.Ebiçlioğlu, topluluk olarak sürdürülebilirliği hem şirketleri hem de toplum için sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan fayda yaratacak, nihai olarak çocuklar daha iyi bir dünya bırakmayı sağlayacak ortak bir değer yaratma çabası olarak gördüklerini kaydetti.Sürdürülebilirlik alanında küresel ölçekte öncü çalışmalar yürüten Arçelik'in, döngüsel ekonomi uygulamalarıyla örnek olduğunu dile getiren Ebiçlioğlu, "Üretim süreçlerinde enerji ve su tüketimini en düşük seviyelere indiriyor. Çevre dostu yüksek enerji verimli ürünler geliştiriyor. Sadece 2018 yılında Türkiye'nin dört bir yanından eski teknolojili 300 bin ürünü toplayıp yüksek enerji verimli ürünlerle değiştirerek 6 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar enerji tasarrufu sağladık. 25.000 ton karbondioksik salımı azalttık. Geliştirdiğimiz çevreci ve yenilikçi teknolojilerle sürdürülebilir bir ekosisteme önemli katkılarda bulunuyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.Ebiçlioğlu, Arçelik'in sürdürülebilirlik alanında toplumu bilinçlendirmek amacıyla pek çok çalışma yürüttüğünü hatırlatarak, "Çocuklarımızın sürdürülebilirlik alanındaki mesajlarımızı içselleştirip günlük yaşantılarına uygulamaları büyük önem taşıyor. Dünya genelinde pek çok genç aktivist, iklim değişikliği konusunda biz yetişkinlere seslerini duyurdular. Biz de onları duyduk, sorumluluğumuzun farkındayız. Düşyeri ile hayata geçirdiğimiz bu yeni proje ile dünyaya böyle tutkuyla sahip çıkacak çocuklar yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.-" Pepee ile çocuklarımız eğlenerek çevresel farkındalığa ve bilince sahip olacaklar"Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç de günümüzün en temel sorunlarından biri olan çevre konusunda bilinçli nesiller yetiştirmek için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti.Bilgiç, "Arçelik ile, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Pepee TV içeriklerine güvenli erişim için özel bir TV kumandası tasarlamış ve hayata geçirmiştik. Bunun ardından şimdi de sürdürülebilir bir yaşam konusunda bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlamak adına yeni işbirliğimiz başladı. Bu denli önemli bir konuyu sahiplendiği için bir anne olarak Arçelik'e teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu tür önemli projeleri birlikte hayata geçirmek arzusundayız. Türkiye'nin ilk dijital çocuk televizyonu olan Pepee TV'de, yayıncılık anlayışımız çerçevesinde çocuklara ve dünyamıza yönelik böyle önemli ve hayati konulara yer vermeyi sürdüreceğiz. Biz Düşyeri olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren çocuklarda farkındalık yaratmaya ve etrafında olup bitenlerin farkında olan çocuklar yetiştirmeye çalıştık. Arçelik ile işbirliğimiz de bu paralelde gelişen bir işbirliğidir. Bu sayede ülkemizin milli çizgi karakteri Pepee ile çocuklarımız eğlenerek çevresel farkındalığa ve bilince sahip olacaklar." diye konuştu.Konusunda uzman kadroların hazırladıkları içeriklerle 2009 yılından bu yana milyonlarca çocuğa dokunduklarını, onların okumayı, toplum içinde yaşamayı, iyiyi ve doğruyu öğrenmelerini amaçladıklarını da vurgulayan Bilgiç şunları kaydetti:"Pepee TV ile dijital yayıncılık adına da önemli adımlar atıyoruz. Teknolojiyi yakından takip ederek interaktif içerikleri de Pepee TV'de hayata geçiriyoruz. İlk interaktif içeriğimizi Arçelik'le beraber İklim değişikliğini anlattığımız bu projede hayata geçirdik. Çocukların interaktif içerikleri yönetemediklerini görünce Arçelik teknoloji ekibi ile yapılan yazılım ile Pepee TV kumandasını kullanan çocuklar, bu kumandadaki renkli tuşlara basarak interaktif deneyimi çok kolay ve kullanışlı bir şekilde yaşayabilecekler.Arçelik ile yaptığımız işbirliği ile çok önemli bir adım attığımıza yürekten inanıyorum. İnsan hayatında çok önemli bir evre olan 3-12 yaş grubuna özel olarak hazırlayacağımız bu içerikler çevreye yönelik tüm faktörleri kapsayacak. Doğanın korunmasından, iklim değişikliğinin önüne geçmek için alınacak basit önlemlere, verimli ve tasarruflu enerji kullanımından, evde, okulda, mahallede ve yaşam alanlarının olduğu her yerde alınacak çevreci sorumluluklara kadar geniş bir yelpazede çocuklarımıza bu bilinci vermek en büyük amacımız. Türkiye'de yüzde 98 marka bilinirliğine sahip, çocukların ilk öğrendiği markalar arasında 9. sırada olmamız yüklendiğimiz bu misyonun başarısını artıracak en önemli faktörlerin başında gelecektir. Çocukların yanında anne ve babaların da Pepee TV'deki bu içerikler ile çevre konusunda daha bilinçli davranışlar sergileyeceklerdir."