Arçelik yeni Telve ile Babalar Günü'ne keyif katıyor

Kaynak: AA

Türkiye'nin lider ev teknolojileri markası Arçelik, Babalar Günü'nde babasıyla karşılıklı kahve keyfi yaşamak isteyenler için Arçelik Yeni Telve ve K 3300 Mini Telve Türk kahvesi makinelerini sunuyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, siyah-bakır renkleri, ince ve zarif görünümüyle yeniden tasarlanan Telve, geleneksel Türk kahvesi kültürünü geleceğin teknolojisiyle buluşturmaya devam ediyor.Cezveyi her yönden ısıtan indüksiyon teknolojisine sahip Yeni Telve kahvenin en ideal süre ve sıcaklıkta pişmesini sağlıyor, her fincanda közde pişmiş geleneksel Türk kahvesi lezzetini sunuyor.Paslanmaz çelik cezveleriyle tasarım ve dayanıklılığı bir arada sunan Yeni Telve, yüksek cezve kapasitesi ile tek seferde 6 fincana kadar kahve pişirirken 2 ayrı cezvede farklı şeker miktarlarına göre seçim yapma imkanı sunuyor.Ayrıca, Yeni Telve ile 3 farklı fincan boyuna göre Türk kahvesi miktarı ayarlanabiliyor. Arçelik'in patentli Cooksense teknolojisi ile her fincanda bol köpüklü ve tam kıvamında Türk kahvesi lezzetini sunmaya devam eden Yeni Telve, dokunmatik kontrol paneli ve 1,5 litrelik dahili su tankıyla kullanım kolaylığı sağlanıyor.Arçelik K3300 Mini Telve Türk kahvesi makinesiKırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere 3 renk seçeneğiyle sunulan Arçelik Telve, şık tasarımıyla tüketicilerle buluşuyor.K3300, CookSense teknolojisi sayesinde bol köpüğüyle gerçek Türk kahvesi lezzeti sunuyor. Paslanmaz çelik tabanlı cezvesi ile geleneksel damak zevkine uygun Türk kahvesi pişirme imkanı veren üründe, tek seferde bir fincan kahve yapılabildiği gibi 3 kişi için de kahve hazırlanabiliyor.Taşmayı önleyen teknolojisiyle dikkati çeken üründe tek tuşla kolayca kahve yapılabiliyor. Kahveler hazır olduğunda sesli uyarı ile bildiren ürün, kompakt tasarımı sayesinde az yer kaplıyor.Yeni Telve Türk kahve makinesi, lansmana özel bin 499 TL yerine bin 199 TL, siyah K3300 Mini Telve Türk kahvesi makinesi, 10-16 Haziran'da 479 TL yerine 429 TL'den satışa sunuluyor.